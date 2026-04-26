Feuerwehr Solingen

FW-SG: Kellerbrand in einem Industriebetrieb

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen ist seit den frühen Morgenstunden des 26.04.2026 auf der Hansastraße in Solingen- Ohligs im Einsatz. Es brennt im Kellergeschoss einer dort ansässigen Spedition.

Über das Mobile-Warnsystem wurde die Gefahreninformation im Nahbereich der Einsatzstelle geschaltet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr Solingen informiert nach Einsatzabschluss.

Der Einsatz dauert an.

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