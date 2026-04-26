PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Kellerbrand in einem Industriebetrieb

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen ist seit den frühen Morgenstunden des 26.04.2026 auf der Hansastraße in Solingen- Ohligs im Einsatz. Es brennt im Kellergeschoss einer dort ansässigen Spedition.

Über das Mobile-Warnsystem wurde die Gefahreninformation im Nahbereich der Einsatzstelle geschaltet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr Solingen informiert nach Einsatzabschluss.

Der Einsatz dauert an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Simon Preuss
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 22:58

    FW-SG: Brand in einer Werkstatt in Solinger Gewerbepark

    Solingen (ots) - Die Feuerwehr Solingen wurde gegen 19:18 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbepark in die Straße Merscheider Busch alarmiert. Ein Passant hatte Rauchentwicklung hinter einem Fenster im ersten Obergeschoss gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein ca. 30x40m großes ehemaliges Büro- und Produktionsgebäude mit 3 Geschossen. Im Objekt sind verschiedene Unternehmen, Werkstätten Agenturen und ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 20:50

    FW-SG: Dachstuhlbrand

    Solingen (ots) - Gegen 17:43 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Dachstuhlbrand in die Löhdorf alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Rauch und Flammenschein waren am Dachfirst zu sehen. Über zwei Drehleitern kam jeweils ein C-Rohr unter Atemschutz zum Einsatz. Durch die koordinierten Löschmaßnahmen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es befanden sich zu keinem Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren