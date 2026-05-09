Polizei Köln

POL-K: 260509-2-K Mutmaßliches Tötungsdelikt in Ehrenfeld - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Samstagmorgen (9. Mai) einen 31-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen bislang nicht identifizierten Mann im Stadtteil Ehrenfeld tödlich verletzt zu haben.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Anwohner gegen 9.10 Uhr einen lautstarken Streit im Flur des Mehrfamilienhauses in der Venloer Straße bemerkt. Kurz darauf entdeckte er den am Boden liegenden Mann mit schweren Verletzungen am Körper. Er alarmierte die Polizei und Rettungskräfte.

Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch am Einsatzort seinen schweren Verletzungen.

Da der mutmaßliche Angreifer ebenfalls Verletzungen aufwies, wurde er vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zur Identität des Verstorbenen dauern an. (bg/al)

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