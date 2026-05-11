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Polizei Köln

POL-K: 260511-1-K/BAB Auffahrunfall auf der BAB 1: Motorradfahrerin prallt gegen Auto - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag auf der Bundesautobahn 1 bei Nettersheim auf das Heck eines VW Passats aufgefahren und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen war die Fahrerin einer Honda-Maschine gegen 16.30 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs, als sie kurz hinter der Auffahrt Nettersheim beim Fahrstreifenwechsel auf den Kombi auf der rechten Spur auffuhr. Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und rutschte einige Meter über die Fahrbahn.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Aachen nahm alle Spuren vor Ort auf. Für diesen Zeitraum musste die Richtungsfahrbahn der Autobahn zwischen Nettersheim und Bad Münstereifel komplett gesperrt werden. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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