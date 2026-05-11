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Polizei Köln

POL-K: 260511-3-K Nachtragsmeldung: Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall in Mülheim - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressmeldung Ziffer 5 vom 8. Mai 2026

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6271755

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (8. Mai) auf dem Clevischen Ring Köln-Mülheim sucht das Verkehrskommissariat dringend nach Augenzeugen. Die Ermittler wollen vor allem herausfinden, wie die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt geschaltet war.

Nach derzeitigem Sachstand war ein 62-jähriger Motorradfahrer gegen 16.50 Uhr auf dem Clevischen Ring in Richtung Stammheim gefahren. In Höhe der Hausnummer 152 - unmittelbar gegenüber einem Fitnessstudio - prallte das Motorrad gegen einen 36-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn nach rechts überquerte.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wird seitdem in einer Klinik behandelt.

Die Ermittler stellen folgende Fragen:

   - Wer hat den Unfallhergang beobachtet?
   - Wer kann Angaben darüber machen, was die Ampel für den Fußgänger
     bzw. für den Motorradfahrer zum Unfallzeitpunkt anzeigte?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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