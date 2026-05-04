Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Jungen aus Wismar

Rostock (ots)

Der seit dem 03.05.2026 vermisste 13-jährige Junge aus Wismar wurde am heutigen Tage wohlbehalten angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung sowie bei den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

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