Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach vermisstem 13-jährigen Jungen aus Wismar

Rostock (ots)

Seit dem 03.05.2026 wird ein 13-jähriger Junge aus Wismar vermisst. Es gibt Erkenntnisse, dass sich der Vermisste zuletzt im Bereich der Rostocker Innenstadt aufgehalten hat. Entsprechende umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich führten bis dato nicht zum Auffinden des Jungen. Daher wird die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten.

Hinweise nimmt das PHR Rostock Reutershagen unter der Telefonnummer 0381-49162225, sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/hu9a4

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

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