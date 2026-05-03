Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenstoß zweier Pkw an der AS Grevesmühlen BAB20

Grevesmühlen (ots)

Im Bereich der Anschlussstelle der BAB 20 Grevesmühlen ereignete sich am Sonntag gegen 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 Euro entstanden ist. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 38-jähriger BMW-Fahrer die L03 aus Richtung Upahl kommend in Richtung Grevesmühlen. Ein 56-jähriger Dacia-Fahrer befand sich zeitgleich auf der Gegenfahrbahn. Im Bereich der Zufahrt zur BAB 20 wollte der BMW-Fahrer nach links auf die Autobahn in Richtung Lübeck abbiegen und übersah den entgegen kommenden Dacia. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer ergaben keine Auffälligkeiten. Die Unfallaufnahme war gegen 13:30 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell