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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Rostock

Rostock (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem beide Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Gegen 06:05 Uhr befuhr der 69-jährige Fahrer eines Mazda die Rövershäger-Chaussee in Richtung Stadtmitte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an der Ampelkreuzung (Rövershäger-Chaussee, Ecke Gaffelschoner-Weg) zu einer Rotlichtphase. Der Mazda-Fahrer missachtete die Rotlichtphase und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Zur gleichen Zeit befand sich die 63-jährige Fahrerin eines Renault in der Warnowstraße und überquerte nach erfolgter Grünlichtphase die Ampelkreuzung in Richtung Gaffelschoner-Weg. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und zur Verletzung der 63-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die leichtverletzte Renault-Fahrerin zur weiteren medizinischen Betreuung in die CUK. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten im Anschluss geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt. Gegen 07:45 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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