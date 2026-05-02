Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Pkw nach Unfall auf der L09 bei Brüel nicht mehr fahrbereit

Brüel (ots)

Gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der L09 bei Brüel am Samstag ein Verkehrsunfall in dessen Folge beide beteiligte Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr zum Unfallzeitpunkt die L09 von der B104 kommend in Richtung Crivitz. Zeitgleich befuhr der 51-jährige Fahrer mit seinem VW Polo die Straße aus Gustävel kommend in Richtung der L09. An der Einmündung übersah der 51-Jährige die vorfahrtberechtigte Golf-Fahrerin und fuhr auf die L09. Auf Höhe der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In der weiteren Folge kam die Golf-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungswagenbesatzungen ins Schweriner Helios-Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Für die Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die L09 bis 12:15 Uhr zeitweise vollständig gesperrt. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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