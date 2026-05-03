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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall am Autobahnkreuz Wismar

Wismar (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 12:30 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Wismar ein Verkehrsunfall in dessen Folge eine 76-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 76-Jährige zuvor die BAB 14 aus Richtung Schwerin kommend und wollte am Autobahnkreuz Wismar weiter auf die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock wechseln. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Opel-Fahrerin im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und Leitpfosten und rutschte nachfolgend eine Böschung herunter. Die 76-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Kontrolle von einer Rettungswagenbesatzung ins Wismarer Hanseklinikum gefahren. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 14:30 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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