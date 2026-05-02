POL-HRO: 16-jährige Vermisste aus Elmenhorst wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Rostock (ots)
Die seit dem 24.04.2026 im Bereich Elmenhorst bei Rostock vermisste 16-jährige Jugendliche wurde am heutigen Samstagvormittag nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen.
Siehe dazu Pressemitteilung: https://t1p.de/1efax
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
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