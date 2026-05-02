Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Gadebusch

Gadebusch (ots)

Am 01.05.2026 kam es gegen 14:40 Uhr, auf der L41 zwischen Bauhof und Radegast bei Gadebusch, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 82-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Vollsperrung am Unfallort dauerte über drei Stunden an.

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