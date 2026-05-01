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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Wohnhäuser in Schwanbeck abgebrannt

Dassow/Schwanbeck (ots)

In der Nacht zum 01. Mai, kam es gegen Mitternacht, in Schwanbeck bei
Dassow (LK Nordwestmecklenburg) aus bislang unbekannter Ursache zu 
einem Brand von zwei Wohnhäusern. Durch das Feuer wurden die beiden 
Reetdachhäuser vollständig zerstört. Die Bewohner der beiden Häuser 
konnten rechtzeitig und unverletzt durch die Feuerwehren aus ihren 
Häusern evakuiert werden. Auch umliegende Wohngebäude mussten 
kurzzeitig durch die Bewohner verlassen werden. Die umliegenden 
Feuerwehren waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein
Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Der Sachschaden wird auf rund 1.000.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen.

 
Steffi Nietz
Polizeihauptkommissarin
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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