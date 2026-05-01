POL-HRO: Zwei Wohnhäuser in Schwanbeck abgebrannt
Dassow/Schwanbeck (ots)
In der Nacht zum 01. Mai, kam es gegen Mitternacht, in Schwanbeck bei Dassow (LK Nordwestmecklenburg) aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand von zwei Wohnhäusern. Durch das Feuer wurden die beiden Reetdachhäuser vollständig zerstört. Die Bewohner der beiden Häuser konnten rechtzeitig und unverletzt durch die Feuerwehren aus ihren Häusern evakuiert werden. Auch umliegende Wohngebäude mussten kurzzeitig durch die Bewohner verlassen werden. Die umliegenden Feuerwehren waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Steffi Nietz Polizeihauptkommissarin Polizeirevier Grevesmühlen
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