POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 40-jähriger Mann aus Rostock wieder da
Rostock (ots)
Der seit dem heutigen Morgen vermisste 40-jährige Rostocker konnte gegen 17:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, sämtliche persönliche Daten, insbesondere Bilder, die im Zusammmenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben wurden, zu löschen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
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