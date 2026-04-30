POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 40-jähriger Mann aus Rostock wieder da

Güstrow (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 29. April 2026, ist es im Bereich Güstrow zu einer Festnahme eines 39-jährigen Deutschen gekommen. Der Mann aus dem Landkreis Rostock steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Der Zugriff erfolgte gegen 13:40 Uhr durch eingesetzte Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK), kurz ...

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