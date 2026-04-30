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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 40-jähriger Mann aus Rostock wieder da

Rostock (ots)

Der seit dem heutigen Morgen vermisste 40-jährige Rostocker konnte 
gegen 17:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
sämtliche persönliche Daten, insbesondere Bilder, die im 
Zusammmenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben wurden, 
zu löschen.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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