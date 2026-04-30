Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor unseriösen Haustürgeschäften in Schwerin und angrenzenden Landkreisen bleibt aktuell

Schwerin (ots)

Bereits am Montag warnte die Polizei vor unseriösen Handwerkern, die im Raum Schwerin unterwegs sind und versuchen, Dienstleistungen über Haustürgeschäfte anzubieten. (Erstmeldung: www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6263502) Seit der ersten Warnmeldung sind bei der Polizei vereinzelt weitere Hinweise auf ähnliche Vorfälle eingegangen, zuletzt am gestrigen Nachmittag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen halten sich die Personen weiterhin in Schwerin sowie in angrenzenden Landkreisen auf.

Bei den bislang polizeilich bekannten Fällen wurden unter anderem das Schleifen von Klingen und Werkzeugen sowie Reinigungsarbeiten an Fassaden, Steinflächen und Dächern angeboten.

Weitere Hinweise aus der Bevölkerung sowie polizeiliche Maßnahmen führten zu Erkenntnissen über mögliche Tatverdächtige. Dabei gerieten unter anderem drei französische Staatsangehörige im Alter von 16, 22 und 29 Jahren in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei rät weiterhin dringend zur Vorsicht bei unangekündigten Angeboten an der Haustür. Unseriöse Anbieter setzen potenzielle Kunden häufig unter Druck, um schnelle Entscheidungen oder Vertragsabschlüsse zu erreichen.

Die Polizei empfiehlt:

- Lassen Sie sich nicht auf spontane Haustürangebote ein. - Prüfen Sie Anbieter und Preise sorgfältig, bevor Sie Dienstleistungen beauftragen. - Bestehen Sie auf schriftliche Angebote und klare Preisabsprachen. - Leisten Sie keine Vorauszahlungen und zahlen Sie keine unerwartet hohen Forderungen direkt vor Ort. - Ziehen Sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu.

Wer verdächtige Beobachtungen macht oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

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