Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 62-Jähriger verursacht mehrere Kollisionen zwischen Stralsund und Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar/Stralsund (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei in Wismar über die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem Fahrzeugführer, der sich auf einem Parkplatz in der Ortschaft Bobitz befand und über gesundheitliche Probleme klagte. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann zuvor mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben könnte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 62-jährige Fahrer aus Brandenburg bereits durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Heimweg aus Stralsund. Obwohl er sich bereits in den Tagen zuvor unwohl gefühlt haben soll, trat er gegen 10:00 Uhr als Fahrzeugführer die Rückfahrt mit seinem Pkw an. Bereits im Stadtgebiet von Stralsund kam es offenbar zu ersten Auffälligkeiten beim Fahrverhalten.

Im weiteren Verlauf fuhr der Mann mit einem blauen Ford C-Max über die B96 auf die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Die vorgesehene Abfahrt am Kreuz Rostock zur Weiterfahrt auf die A19 verpasste er und setzte seine Fahrt auf der A20 fort.

Während der Fahrt kam der 62-Jährige mehrfach von der Fahrbahn ab und kollidierte mit verschiedenen Gegenständen. Unter anderem fuhr er im Bereich einer Baustelle an der Autobahnraststätte Fuchsberg mehrere Warnbaken um. Zudem kam es zu Zusammenstößen mit Leitplanken. An der B96 konnte später eine entsprechende Beschädigung festgestellt werden, die mit den geschilderten Ereignissen in Zusammenhang stehen dürfte.

Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Mannes wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Angaben zu weiteren Sachschäden sind derzeit noch nicht abschließend möglich.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im genannten Zeitraum zu weiteren Gefährdungen oder Verkehrsunfällen gekommen ist, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer am gestrigen Tag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit einem blauen Ford C-Max auf der Strecke zwischen Stralsund, B96 und A20 gemacht hat oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bei dem 62-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Diese soll klären, ob möglicherweise Medikamente oder andere Faktoren seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

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