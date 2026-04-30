Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem heutigen Tag, dem 30. April 2026, wird ein 40-jähriger Mann aus Rostock vermisst.

Der Vermisste wurde zuletzt gegen 08:00 Uhr in der Schillingallee im Hansaviertel gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Umfangreiche Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe, ist taub, orientierungslos und verwirrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auf Ansprache aggressiv reagiert.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

40 Jahre alt

ca. 170 cm groß untersetzte Statur sehr kurz geschnittene Haare rechtes Auge geschlossen bekleidet mit schwarzer Puma-Jogginghose und schwarzen Schuhen

Für weitere Informationen und ein Lichtbild der Person nutzen Sie bitte den folgenden Link: https://t1p.de/oqtxu

Personen, die den Mann seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616, über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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