Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Festnahme auf frischer Tat - Haft für 39-jährigen Drogendealer

Güstrow (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 29. April 2026, ist es im Bereich Güstrow zu einer Festnahme eines 39-jährigen Deutschen gekommen. Der Mann aus dem Landkreis Rostock steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Der Zugriff erfolgte gegen 13:40 Uhr durch eingesetzte Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK), kurz nachdem der 39-Jährige ein Drogengeschäft abgeschlossen hatte. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen, unter anderem der Wohnung des Beschuldigten, konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden, darunter mehr als zehn Kilogramm verschiedenster Betäubungsmittel, Dealer-Utensilien sowie Waffen und dazugehörige Munition.

Am heutigen Donnerstag wurde der 39-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter vorgeführt. Ein entsprechender Haftbefehl wurde erlassen. Der Mann befindet sich bereits in der JVA Waldeck.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt und dauern an.

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