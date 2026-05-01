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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Ventschow und Rubow

Wismar (ots)

Am 01.05.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der L101 zwischen 
Ventschow und Rubow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr die L101 aus Richtung Ventschow
in Richtung Rubow. Der Motorradfahrer befand sich dabei in einer 
Kolonne mit insgesamt vier Motorrädern. Auf derselben Strecke 
befanden sich auch ein 35-jähriger Fahrradfahrer und eine 42-jährige 
Fahrradfahrerin. Als die Kolonne die beiden Fahrradfahrer überholen 
wollte, übersah einer der Motorradfahrer die beiden Radfahrer und 
kollidierte mit ihnen. Alle drei Beteiligten stürzten.

Der Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer wurden schwer verletzt. Die 
Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 
5.000 Euro geschätzt.

Die L101 war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter kam vor
Ort und sicherte die Unfallspuren.

Nils Ellermeyer
Polizeikommissar
Polizeiinspektion Wismar
Polizeihauptrevier Wismar

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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