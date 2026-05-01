Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Ventschow und Rubow

Wismar (ots)

Am 01.05.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der L101 zwischen Ventschow und Rubow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr die L101 aus Richtung Ventschow in Richtung Rubow. Der Motorradfahrer befand sich dabei in einer Kolonne mit insgesamt vier Motorrädern. Auf derselben Strecke befanden sich auch ein 35-jähriger Fahrradfahrer und eine 42-jährige Fahrradfahrerin. Als die Kolonne die beiden Fahrradfahrer überholen wollte, übersah einer der Motorradfahrer die beiden Radfahrer und kollidierte mit ihnen. Alle drei Beteiligten stürzten. Der Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer wurden schwer verletzt. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die L101 war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter kam vor Ort und sicherte die Unfallspuren. Nils Ellermeyer Polizeikommissar Polizeiinspektion Wismar Polizeihauptrevier Wismar

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