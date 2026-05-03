Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Motorradunfall auf der B103 bei Plau am See

Plau am See (ots)

Am 03.05.2026, gegen 17:18 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B103 bei Plau am See. Ein 49-jähriger Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad in einem Corso von insgesamt 6 Krädern die B 103 aus Fahrtrichtung Ganzlin kommend in Richtung Meyenburg. Der Corso überholte zwei PKW, der Unfallbeteiligte fuhr an letzter Stelle. Beim Wiedereinscheren vor den beiden PKW kam der Unfallbeteiligte nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach mit seinem Kraftrad.

Der Fahrzeugführer wurde dadurch lebensbedrohlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Schwerin verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Schulz, René

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Plau am See

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