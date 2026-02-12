Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In den letzten 24 Stunden - 4 Haftbefehle durch Bundespolizei vollstreckt

Aachen, Herzogenrath (ots)

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte die Bundespolizei in Aachen gleich 4 Haftbefehle vollstrecken.

Los ging es am 11.02. 26 gegen 11 Uhr auf der Kontrollstelle der BAB 4. Hier wurde ein 46-jähriger Belarusse nach der Einreise kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr von der STA Nürnberg vor. 62 Tage Haft oder 3315,92EUR Geldstrafe lautete das Urteil. Die Person konnte die Geldstrafe bezahlen und durfte somit weiterfahren.

Gegen 14 Uhr wurde dann an der belgischen Grenze eine 35-jährige Deutsche angehalten und kontrolliert. Gegen sie lagen gleich 2 offene Haftbefehle vor. Beide durch die STA Aachen ausgestellt und beide wegen Erschleichens von Leistungen. Insgesamt 94 Tage Haft oder 1240, - EUR Geldstrafe waren hier offen. Sie konnte die Geldstrafe mittels einer Verwandten ebenfalls entrichten und wurde auf freien Fuß belassen.

Gegen 21 Uhr wurde dann am Bahnhof Herzogenrath ein 27-jähriger Türke als Beifahrer festgestellt. Gegen ihn lag 1 Haftbefehl der STA Osnabrück sowie 3 Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften vor. Der Haftbefehl belief sich auf 100 Euro oder 4 Tage Haft wegen Geldwäsche bzw. Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Die Aufenthaltsermittlungen waren wegen Betrugs, Computerbetrugs sowie Diebstahl ausgestellt. Die Person wurde verhaftet. Der Fahrer äußerte, die offene Geldstrafe begleichen zu wollen. Da dieser aber nach angemessener Zeit nicht mit dem fälligen Geldbetrag erschien, wurde der Verurteilte dem Polizeigewahrsam in Aachen zugeführt.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde dann gegen 01:40 Uhr ein 32-jähriger Tunesier als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus, nach der Einreise aus Belgien, kontrolliert. Hier bestand aufgrund der Dokumentenlage sowohl der Verdacht der Urkundenfälschung als auch der unerlaubten Einreise. Des Weiteren lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der STA Berlin vor. Ihm wird der mehrfache Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Er wurde dem Aachener Polizeigewahrsam zugeführt, von wo aus er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird.

