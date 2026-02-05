PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb geschnappt

Meiningen (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz stellten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 45-Jährigen in der Schloßgasse in Meiningen fest. Der Mann hatte einen Rucksack bei sich, den er kurz zuvor entwendet hatte. Er war zu Fuß geflüchtet, aber der Eigentümer hatte ihn verfolgt. Der Rucksack samt Inhalt konnte an den Geschädigten zurückgegeben werden. Den 45-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

