Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermeintlicher Dieb bekommt ein schlechtes Gewissen - Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen identifizieren am Samstag einen vermeintlichen Dieb im Hauptbahnhof Aachen. Nachher plagte ihn das schlechte Gewissen!

Bereits am Dienstag erschien ein 34-jähriger Mann auf der Dienststelle und meldete den Diebstahl seines E-Scooters im Zug. Mit einer durchgeführten Videosicherung konnte ein Foto von dem Dieb festgehalten und gesichert werden.

Am Samstag kurz vor Mitternacht stellten die Beamten einen Mann im Hauptbahnhof Aachen fest, welcher dem Dieb sehr stark ähnelte.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten die Beamten die Personalien des 30- jährigen Deutschen sichern.

Am Sonntag folgte die Überraschung! Der gestohlene E-Scooter stand vor der Wache der Bundespolizei. Durch die Beamten wurde dieser sichergestellt und eine Videoauswertung beantragt. Zur Zeit laufen die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell