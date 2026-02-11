Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährigen am Bahnhof Wesel

Kleve - Wesel (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, um 22:30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Wesel einen 27-jährigen Syrer als Fahrer eines in Duisburg zugelassenen Personenkraftwagens Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zu bezahlen oder eine 20-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann mittlerweile im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges entdeckten die Beamten zudem in der Mittelkonsole eine Schreckschusswaffe. Zur weiteren Sachbearbeitung und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Person anschließend zur Bundespolizeiinspektion Kleve verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Geldstrafe wurde der Syrer auf der Dienststelle aus dem Gewahrsam entlassen.

