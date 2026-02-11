Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Automatenknacker-Duo fest

Bild-Infos

Download

Münsterland-Lippstadt-Hamm-Dortmund (ots)

Nach einer Aufbruchsserie von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Montagmorgen (9. Februar) zwei Männer bei einem Aufbruchsversuch an der Bahnhaltestelle Dortmund-Mengede auf frischer Tat festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 34 und 28 Jahren werden verdächtigt, seit November 2025 für elf Taten im Münsterland, Lippstadt, Hamm und Dortmund verantwortlich zu sein.

Hierbei gingen sie jeweils nach dem gleichen Modus Operandi vor und erbeuteten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Der Sachschäden beläuft sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden am Dienstagnachmittag (10. Februar) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den 34-jährigen Mann aus Everswinkel anordnete. Für den 28- jährigen Ahlener wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Fahrkartenautomaten von Bahnhöfen folgender Städte waren betroffen: Ahlen (2x), Buldern, Drensteinfurt, Borken, Dülmen, Senden-Bösensell, Lippstadt, Neubeckum, Hamm-Heessen, Dortmund-Mengede

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell