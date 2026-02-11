PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Automatenknacker-Duo fest

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Automatenknacker-Duo fest
  • Bild-Infos
  • Download

Münsterland-Lippstadt-Hamm-Dortmund (ots)

Nach einer Aufbruchsserie von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Montagmorgen (9. Februar) zwei Männer bei einem Aufbruchsversuch an der Bahnhaltestelle Dortmund-Mengede auf frischer Tat festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 34 und 28 Jahren werden verdächtigt, seit November 2025 für elf Taten im Münsterland, Lippstadt, Hamm und Dortmund verantwortlich zu sein.

Hierbei gingen sie jeweils nach dem gleichen Modus Operandi vor und erbeuteten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Der Sachschäden beläuft sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden am Dienstagnachmittag (10. Februar) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den 34-jährigen Mann aus Everswinkel anordnete. Für den 28- jährigen Ahlener wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Fahrkartenautomaten von Bahnhöfen folgender Städte waren betroffen: Ahlen (2x), Buldern, Drensteinfurt, Borken, Dülmen, Senden-Bösensell, Lippstadt, Neubeckum, Hamm-Heessen, Dortmund-Mengede

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

