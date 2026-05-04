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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach 81-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 03.05.2026 wird eine 81-jährige Frau aus Schwerin vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/lpipd

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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