Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach 81-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 03.05.2026 wird eine 81-jährige Frau aus Schwerin vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/lpipd

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

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