Polizei Köln

POL-K: 260512-1-K Öffentlichkeitsfahndung mit Foto: 14-jährige Klara H. aus Köln-Holweide seit Tagen vermisst

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht seit Samstagabend (9. Mai) nach der 14 Jahre alten Klara H. Die Essenerin war erst in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln-Deutz und seit Anfang April in einer Jugendklinik im Stadtteil Holweide untergebracht und wird dort seit mehreren Tagen vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen oder gefährlichen Lage befindet. Da die bisherige Suche erfolglos war, haben ihre Eltern einer Veröffentlichung der Fahndungsfotos zugestimmt.

Bilder der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/203529

Die zuständigen Kripobeamten fragen: Wer hat das Mädchen seit dem vergangenen Samstag gesehen oder kann Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariats 62 zu melden. (cr/ts)

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