Polizei Köln

POL-K: 260512-4-K Zusammenstoß zwischen Rad- und E-Scooter Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (30) und dem Fahrer eines E-Scooters (63) am Donnerstagabend (7. Mai) in Köln-Humboldt/Gremberg sucht die Polizei Zeugen. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen, der Radfahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige gegen 19.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Markt" in Richtung Thumbstraße unterwegs. Der 63-Jährige kam ihm entgegen. In Höhe der Hausnummer 18 stießen beide zusammen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Das Verkehrskommissariat 2 bittet unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de um weitere Zeugenhinweise. (cb/ts)

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