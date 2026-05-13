Polizei Köln

POL-K: 260513-3-K Haftbefehle gegen 14-jährige mutmaßliche Räuber und Schläger vollstreckt - Polizei stellt Handys bei Wohnungsdurchsuchungen sicher

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 19. März

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Kripo Köln hat am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) Untersuchungshaftbefehle gegen zwei 14-Jährige sowie vier richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in ihren und weiteren Wohnungen in Mülheim, Humboldt-Gremberg und Buchheim vollstreckt. Nach zahlreichen Gewaltdelikten hatte das für jugendliche Intensivtäter zuständige Kriminalkommissariat 43 eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. In sämtlichen Wohnungen stellten die Fahnder Beweismittel wie Mobiltelefone sicher.

Seit Jahresbeginn sollen die nun Festgenommenen und andere, teilweise noch nicht identifizierte Minderjährige in unterschiedlicher Konstellation zunächst auf E-Scootern im Vorbeifahren wahllos Fußgängern ins Gesicht gespuckt haben. Darüber hinaus sollen sie Passanten geschlagen, getreten, in mindestens einem Fall mit Pfefferspray besprüht oder nach gescheiterten Raubversuchen angespuckt haben. Einigen der Beschuldigten werden zudem zahlreiche Motorrollerdiebstähle im Kölner Stadtgebiet zur Last gelegt. Insgesamt können den Minderjährigen bislang mehr als 40 Straftaten zugerechnet werden. Die Verfahren der Ermittlungsgruppe richten sich derzeit gegen sechs Jugendliche und zwei Kinder. Die Ermittlungen dauern an. (cg/ts)

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