POL-K: 260515-1-K Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Klettenberg - Jogger (44) von BMW erfasst
Köln (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (15. Mai) im Stadtteil Klettenberg ist ein 44-jähriger Jogger schwer verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen war ein 57 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 8.15 Uhr auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als er den Kölner im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße / Militärringstraße frontal erfasste.
Zeugenaussagen zufolge soll der Jogger die Militärringstraße bei Rotlicht überquert haben. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik.
Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Für die Unfallaufnahme war die Luxemburger Straße in beide Fahrtrichtungen sowie die Militärringstraße in Fahrtrichtung Braunsfeld für etwa zwei Stunden gesperrt. (sw/ts)
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