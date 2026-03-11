PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Kaminbrand in Leverkusen Boddenberg

  • Bild-Infos
  • Download

Leverkusen (ots)

Am 11.03.2026 wurde der Feuerwehr Leverkusen gegen 15:38 Uhr durch einen Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einem Kamin in Leverkusen Boddenberg gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, der Löschzug Steinbüchel der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase einen Brand in einem Kamin eines mehrgeschossigen Gebäudes fest. Alle Personen hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Durch die Feuerwehr wurden im Einsatzverlauf drei Hunde aus dem Gebäude gerettet und den Besitzern übergeben. Es wurde niemand verletzt. Der Brand konnte durch das Kehren des Kamins und ablöschen des Brandgutes schnell unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an einen hinzugerufenen Schornsteinfeger übergeben.

Während des Einsatzes wurde der Grundschutz durch die Löschzüge Schlebusch und Wiesdorf der freiwilligen Feuerwehr sichergestellt

Insgesamt waren bei dem Einsatz 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

