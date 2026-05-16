Polizei Köln

POL-K: 260516-2-K Unbekannter Audi-Fahrer fährt auf Einsatzkräfte zu - Schussabgabe durch Polizisten im Bereich Innenstadt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Samstag (16. Mai) haben in der Kölner Innenstadt Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei mehrere Schüsse auf ein fahrendes Auto abgegeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Passanten gegen 3 Uhr in der Palmstraße die Polizisten auf den dunkelhaarigen Fahrer eines schwarzen Audi S7 aufmerksam gemacht. Laut Zeugen soll der etwa 1,70 Meter große Mann zu diesem Zeitpunkt eine Schusswaffe im Hosenbund getragen haben.

Als die Beamten den verdächtigen Sportwagenfahrer daraufhin kontrollieren wollten, soll er unvermittelt rückwärts auf die Beamten zugefahren sein. Die Einsatzkräfte gaben infolgedessen mehrere Schüsse auf das Heck des Fahrzeugs ab.

Mit einem Sprung zur Seite konnten sie schließlich Schlimmeres verhindern. Der Audi flüchtete in Richtung Elstergasse, wo man das gesuchte Fahrzeug wenig später verlassen auffand. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß. Der Wagen wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Die Beamten leiteten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

Die Kriminalpolizei in Bonn hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen zur Schussabgabe übernommen. Die Ermittlungen dauern an. (sw/al)

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