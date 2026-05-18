Polizei Köln

POL-K: 260518-2-K/BAB/REK Autobahnpolizei stellt fünf Sportwagen nach mutmaßlichem Rennen auf A 4 sicher - Führerscheine beschlagnahmt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Köln haben am Samstagabend (16. Mai) - unterstützt durch mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Rhein-Erft-Kreis - auf einem Tankstellengelände in Kerpen-Sindorf die Führerscheine von sechs Sportwagenfahrern (23 - 41 Jahre) beschlagnahmt. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten einen Porsche Cayenne, zwei Mercedes-C-Klassen, einen Lamborghini Urus sowie einen Ferrari sicher und leiteten Verkehrsstrafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen ein.

Gegen 19.20 Uhr hatten Zeugen, die auf der Bundesautobahn 4 kurz vor dem Kreuz Köln-West in Richtung Aachen unterwegs waren, die Polizei alarmiert. Demzufolge sollen die Verdächtigen sich wiederholt mit ihren hochmotorisierten Autos nebeneinander auf allen drei Fahrstreifen formiert und den nachfolgenden Verkehr durch abrupte Bremsmanöver stark abgebremst haben. Dann hätten die Männer Vollgas gegeben, um sich gegenseitig und auch Unbeteiligte links und rechts zu überholen. Einige der Fahrer hatten kurdische Nationalfahnen über ihre Motorhauben gespannt. Nachdem die Streifenwagen aufgeschlossen hatten, fuhr die Kolonne an der Anschlussstelle Elsdorf (REK) ab.

Das Verkehrskommissariat 4 bittet weitere Zeugen um Hinweise zu dem Renngeschehen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/ts)

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