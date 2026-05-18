Polizei Köln

POL-K: 260518-1-K Zivilfahnder beobachten mutmaßlichen Dealer und stellen Drogen und Bargeld sicher - Ermittlungen gegen Familie

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Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (17. Mai) haben Zivilfahnder einen mutmaßlichen Dealer (34) auf frischer Tat gestellt. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stießen die Ermittler auf ein Drogenlager, eine Luxusuhr und mehr als 20.000 Euro Bargeld. Auch die Familie des Mannes steht im Verdacht, an den illegalen Geschäften beteiligt gewesen zu sein.

Gegen 15.30 Uhr beobachteten die Zivilbeamten im Stadtteil Stammheim nach Zeugenhinweisen eine Wohnanschrift des Verdächtigen und schritten ein, als der 34-Jährige diese verließ und Cannabis verkaufte.

Noch am selben Tag durchsuchte die Polizei mit richterlichem Beschluss zwei Wohnungen in Stammheim.

Großer Fund in der Familienwohnung

Besonders ergiebig war die Durchsuchung der Wohnung, in der die Familie des 34-Jährigen lebt. Dort entdeckten die Ermittler:

- mehr als zwei Kilogramm Cannabis

- über 40 Gramm Kokain

- über 17 500 Euro Bargeld

- eine Rolex-Uhr im geschätzten Wert von über 11.000 Euro

In einer zweiten, separaten Wohnung, die als offizielle Meldeadresse des Mannes registriert ist, fanden die Beamten weitere 2.500 Euro.

Da die Drogen und das Bargeld zu einem großen Teil in den Räumen seiner Angehörigen gelagert wurden, prüfen die Ermittler, ob diese in die Geschäfte involviert waren. (as/ts)

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