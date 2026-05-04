Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schranke an Bahnübergang in Kutenholz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Montag vor einer Woche, 27.04., kam es in Kutenholz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Bahnschranke beschädigt wurde.

In dem Zeitraum 11:40 - 11:50 Uhr hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kfz in der Straße Am Bahnhof den Bahnübergang passiert, als die Bahnschranke bei Rotlicht am Andreaskreuz sich senkte. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig den Übergang zu durchfahren und touchierte mit seinem Kraftfahrzeug die Schranke, so dass diese durch den Anstoß beschädigt und verbogen wurde. Danach fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne den Unfall zu melden.

Im Anschluss musste eine neue Schranke eingesetzt werden.

Zeugenhinweise auf den flüchtigen Fahrer bzw. das Fahrzeug nimmt die Polizei Fredenbeck unter der Telefonnummer 04149-933510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell