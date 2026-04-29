Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" 2026 - Aktionstag "Zweiräder im Blick" am 28. April 2026 - Ergebnisse aus dem Landkreis Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 28.04. haben Polizeibeamtinnen und -beamte aus den verschiedenen Dienststellen im Landkreis an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "Zweiräder im Block" teilgenommen und an verschiedenen Orten entsprechende Verkehrskontrollen durchgeführt.

Dabei wurden fast 60 Zweiräder und 10 Autos überprüft. 44 Regelverstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet. Bei den E-Scootern waren 2 x Personen zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs, 5 x wurden Radwege entgegen der Fahrtrichtung benutzt, 7 x waren Fahrer mit nicht versicherten E-Scooter (Versicherung aus 2025 abgelaufen) unterwegs. Die Beamten mussten bei drei Fahrern Anzeigen wegen Urkundenfälschungen durch gefälschte Versicherungskennzeichen erstatten. Drei E-Scooter wurden sichergestellt. Bei einem Motorrad war durch bauliche Veränderungen (Manipulation an der Auspuffanlage) die Betriebserlaubnis erloschen und ein Radfahrer wurde mit Handynutzung erwischt. Dazu kamen noch mehrere anderen verkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Überschreiten der Hauptuntersuchung. In der Straße "Am Hohenwedel" in Stade wurden von 17:00 h bis 18:45 h zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen in einer dortigen 30er-Zone durchgeführt. Fünf Verkehrsteilnehmer fielen dabei als Raser auf, der schnellste wurde mit 60 km/h gemessen. Auf die Erwischten kommt jetzt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, dass mit einem Bußgeld und möglicherweise Punkten in Flensburg endet.

Die Verkehrskontrollen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer werden auch außerhalb von derartigen Aktionen weiter fortgesetzt, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und dadurch die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten oder sogar Getöteten zu verringern.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

#sichermobilleben und #mehrverkehrssicherheit

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