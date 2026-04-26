Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Oldendorf, Unbekannte öffnen mehrere Autos in Harsefeld und fahren mit einem PKW unerlaubt herum

Stade (ots)

1. Kupferdiebe in Oldendorf

Unbekannte Kupferdiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Oldendorf in der Hauptstraße das Gelände der dortigen Kirchengemeinde betreten und dann an dem dazugehörigen Bürogebäude des Gemeindehauses insgesamt 4 Meter Kupferfallrohr abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter 04144-606410.

2. Unbekannte öffnen mehrere Autos in Harsefeld und fahren mit einem PKW unerlaubt herum

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bisher ein oder mehrere unbekannte Täter in Harsefeld unterwegs gewesen und haben es auf leicht zu öffnende Autos abgesehen.

In der Herrenstraße konnten der oder die Unbekannten einen Nissan öffnen und das Fahrzeug anschließend in Gang setzen und damit herumfahren. Der PKW wurde schließlich auf dem Markplatz, auf dem der Jahrmarkt stattfindet verschlossen wieder aufgefunden werden.

In den Straße Drögenholzberg, Disselfunkstroot, Feldstraße, Redderbusch und am Eselsbusch wurden weitere Autos geöffnet und daraus u. a. mehrere Sonnenbrillen, Tankkarten und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden. Auch evtl. weitere Geschädigte, die bisher mögliche, damit zusammenhängende Taten nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell