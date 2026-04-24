Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Getränkemarkt in Hedendorf, Diebe entwenden Diesel auf Baustelle in Bargstedt, Unfälle in Harsefeld und Horneburg in der vergangenen Nacht

Stade (ots)

1. Einbrecher in Getränkemarkt in Hedendorf

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen kurz nach 01:00 h in Hedendorf auf dem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes an der Bundesstraße 73 einen Gullydeckel ausgehoben und diesen dann anschließend durch die Eingangstür geworfen. So Zutritt zu dem Markt verschafft, haben der oder die Täter dann aus dem Kassenbereich diverse Tabakwaren und E-Zigaretten entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Diebe entwenden Diesel auf Baustelle in Bargstedt

Bisher unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht gegen 23:20 h mit einem PKW zu einer Baustelle an der Kreisstraße 46 in Bargstedt am Wanderweg nach Harsefeld begeben und dort dann bei zwei Baumaschinen die Tanks aufgebrochen. Daraus konnten sie dann eine bisher unbekannte Menge Diesel abzapfen, verladen und mitnehmen. Anschließend flüchteten die Dieseldiebe mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Unfälle in Harsefeld und Horneburg in der vergangenen Nacht

Gegen 21:15 h war ein 23-jähriger Fahrer eines BMW aus Horneburg mit seinem Auto auf der Landesstraße 123 zwischen Issendorf und Horneburg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dann während der Fahrt in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer konnte sein Auto noch selbstständig verlassen und wurde durch zufällig vorbeikommende Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 23-Jährige vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Issendorf, Horneburg und Dollern rückten an der Unfallstelle an, die eingesetzten Kräfte leuchteten die Unfallstelle aus und sicherten das Unfallfahrzeug ab.

Der BMW wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 21:45 h war ein 29-jähriger Fahrer eines Mazda aus Buxtehude in Oldendorf auf der Straße "Im Walde" unterwegs. Nach seinen Angaben kreuzte plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn und er musste ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 29-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Versorgung am Unfallort vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum Stade eingeliefert.

Sein Mazda wurde schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Oldendorf rückte mit ca. 30 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte sicherten das Unfallfahrzeug ab und leuchteten die Unfallstelle aus.

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