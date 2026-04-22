Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Metalldiebe in Jork, Unbekannte randalieren auf Himmelpfortener Spielplatz

Stade (ots)

1. Unbekannte Metalldiebe in Jork

Bisher unbekannte Metalldiebe sind in der Nacht von Freitag, den 17.04. auf Samstag, den 18:04. zwischen 03:10 h und 03:35 h in Jork im Gewerbegebiet Ostfeld mit einem weißen Lieferwagen auf das Grundstück einer dortigen Maschinenbaufirma gelangt und haben dort dann Edelstahlbleche im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Unbekannte randalieren auf Himmelpfortener Spielplatz

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend, 20:00 h und Sonntagmorgen, 06:00 h auf dem Spielplatz in der Schulstraße in Himmelpforten randaliert. Von dem oder den Tätern wurden dazu zwei Holzbänke und eine Dreier-Reckstange mit Verankerungen aus der Erde gerissen und umgekippt sowie Bänke und Spielgeräte mit Schriftzügen beschmiert. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

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