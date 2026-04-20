Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe diesmal in Ahlerstedt aktiv

Stade (ots)

Am Wochenende haben sich bisher unbekannte Kupferdiebe in Ahlerstedt in der Zevener Straße auf das Gelände der dortigen Grund- und Oberschule begeben und dort insgesamt 9 Meter Kupferfallrohre vom Schulgebäude abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04161-888260.

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