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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Stade und Jork, Einbrecher in Ahlerstedter Wohnhaus

Stade (ots)

1. Kupferdiebe in Stade und Jork

Unbekannte haben am gestrigen Mittwoch zwischen 09:00 h und 17:15 h in Stade in der Grünendeicher Straße diverse Kupferrohre von einem Parkplatz neben einer dortigen Baustelle entwendet und konnten mit ihrer Beute unbemerkt flüchteten. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20:30 h und Mittwochmittag, 13:15 h sind Unbekannte in Jork in der Straße "Große Seite" an das dortige Kirchengebäude gelangt und haben ca. 8 Meter Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-913830.

2. Einbrecher in Ahlerstedter Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 12.04., 20:00 h und Mittwoch, den 15.04., 10:00 h in Ahlerstedt in der Oststraße nach dem einschlagen einer Terrassentürscheibe in das Innere eines Einfamilienhauses eingestiegen und dieses anschließend durchwühlt. Ohne Diebesgut mussten der oder die Täter anschließend wieder das Weite suchen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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