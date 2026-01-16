Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Polizei findet Drogen und Messer nach Schlägerei
Erfurt (ots)
Zeugen alarmierten die Polizei gestern Abend (15.01.2026) gegen 20:15 Uhr über eine Schlägerei im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt. Zwei Männer im Alter von 25 und 38 Jahren waren zunächst in Streit geraten. In der weiteren Folge schlug der 38-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend mit einem Messer. Polizisten durchsuchten den Tatverdächtigen und fanden ein Einhandmesser, sowie eine unbekannte kristalline Substanz auf. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren u. a. wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffen- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell