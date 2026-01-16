Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei findet Drogen und Messer nach Schlägerei

Erfurt (ots)

Zeugen alarmierten die Polizei gestern Abend (15.01.2026) gegen 20:15 Uhr über eine Schlägerei im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt. Zwei Männer im Alter von 25 und 38 Jahren waren zunächst in Streit geraten. In der weiteren Folge schlug der 38-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend mit einem Messer. Polizisten durchsuchten den Tatverdächtigen und fanden ein Einhandmesser, sowie eine unbekannte kristalline Substanz auf. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren u. a. wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffen- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell