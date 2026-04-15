Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe an Jorker Sparkassengebäude

Stade (ots)

Bisher unbekannte Kupferdiebe sind in der vergangenen Nacht in Westerjork an das Gebäude der dortigen Sparkasse Stade/Altes Land gelangt und haben die unteren, ca. 3 m langen Elemente von zwei Regenfallrohren abmontiert und mitgenommen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830.

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