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POL-STD: Unbekannter Autofahrer touchiert Verkaufswagen in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen, Erneuter Kupferdiebstahl in Jork, Unbekannte "entsorgen" Bauschutt auf Feldweg in Kranenburg

POL-STD: Unbekannter Autofahrer touchiert Verkaufswagen in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen, Erneuter Kupferdiebstahl in Jork, Unbekannte "entsorgen" Bauschutt auf Feldweg in Kranenburg
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Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer touchiert Verkaufswagen in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Sonntag, den 12.04. auf Montag, den 13.04. in der Stader Fußgängerzone in der Breiten Straße einen dort aufgestellten Verkaufswagen touchiert und diesen gegen einen Baum geschoben. Zusätzlich wurde von dem Fahrzeug noch die gegenüberliegende Gebäudebedachung der Thalia-Buchhandlung beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ohne sich dann aber um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Fahrer einfach weitergefahren. Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden und Unfallflucht ermittelt.

Die Stader Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Erneuter Kupferdiebstahl in Jork

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Kupferdiebe erneut in Jork zugeschlagen und vom Gebäude der Altländer Apotheke in der Straße "Am Gräfengericht" Regenfall- und Standrohre abmontiert und mitgenommen. Der Schaden wird hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

3. Unbekannte "entsorgen" Bauschutt auf Feldweg in Kranenburg - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben vermutlich in der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder davor auf einem Feldweg in der Gemarkung Kranenburg diverse Bauabfälle wie Farbeimer, Eternitplatten und sonstigen Schutt abgeladen, um sich die Entsorgungskosten zu sparen. Gegen den oder die Unbekannten wurde jetzt ein Umweltstrafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht jetzt zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Verantwortlichen oder der Herkunft des Schutts geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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