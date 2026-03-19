Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MITTELHESSEN: Zahlreiche Verkehrsverstöße, mit Edding übermaltes Versicherungskennzeichen - Start der Motorradsaison: Riskante Fahrmanöver, Maßnahmen im Wetteraukreis (B275/B276) zeigen Wirkung.

Giessen (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Zahlreiche Verstöße und ein gefälschter Führerschein.

(tp) Die Ordnungshüter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill überprüften bei einer stationären Verkehrskontrolle bereits am Mittwoch, 4. März 2026, an der Hauptstraße in Herborn-Burg zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Auf dem Streckenabschnitt, der aus beiden Richtungen kontrolliert wurde, konnten insgesamt 21 Gurtverstöße und fünf Handyverstöße registriert werden. Auf die Fahrzeugführer kommen nun entsprechende Verwarnungs- und Bußgelder zu.

Ebenfalls aufgrund eines festgestellten Gurtverstoßes hielten die kontrollierenden Beamten einen 24-Jährigen in seinem PKW an. Den Beamten legte er daraufhin einen syrischen internationalen Führerschein vor, der sich schnell als Fälschung herausstellte. Der 24-Jährige beendete an dieser Stelle seine Weiterfahrt und muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung rechnen.

Darüber hinaus winkten die Einsatzkräfte eine Fahrerin eines nicht ordnungsgemäß zugelassenen Autos aus dem Verkehr, woraufhin die Ordnungshüter eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fertigten.

Lahn-Dill-Kreis: Sonniges Wetter lockt Motorradfahrer: Polizei stoppt riskante Fahrten.

(tp) Aufgrund des frühlingshaften Wetters herrschte am Samstag (07.03.2026) ein hohes Motorradaufkommen auf der B255 im Bereich "Zollbuche" im Lahn-Dill-Kreis. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill führten daher zwischen 16:00 und 18:15 Uhr zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Ein 19-Jähriger mit gedrosseltem Kraftrad, der die teils schwer einsehbare, kurvige Strecke häufig befuhr und dabei mehrfach waghalsig überholte, zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle uneinsichtig. Aufgrund des gefährlichen Überholens, des Missachtens von Überholverbotszeichen sowie des Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit verhängten die Ordnungshüter gegen ihn Bußgelder in einer Gesamthöhe von 250 Euro. Eine ebenfalls 19-Jährige musste den Platz verlassen und wurde angezeigt, weil sie mit ihrer Maschine im Halteverbot an einer engen Kurve stand und die vorbeifahrenden Motorradfahrer mutmaßlich für die "eigene Berichterstattung" fotografierte.

Zwei weitere Krafträder befuhren jenen Kurvenbereich mit Warnblinklicht und reagierten nicht auf die offensichtlich wahrnehmbaren Anhaltezeichen des Beamten. Einer der beiden Fahrer beschleunigte nach kurzem Zögern und entzog sich der Polizeikontrolle. Sein Kennzeichen ist jedoch bekannt, die Nachermittlungen hierzu dauern an. Der zweite Fahrer konnte für eine Kontrolle gestoppt werden. Die Beamten belehrten alle Motorradfahrer, die an diesem Tag kontrolliert wurden, präventiv und wiesen sie auf die Gefahren ihres Fahrverhaltens auf dem kontrollierten Streckenabschnitt hin. Zu den Hauptursachen bei Motorradunfällen gehören nach wie vor

- nicht angepasste Geschwindigkeit - zu geringer Sicherheitsabstand - Überholen, trotz unklarer Verkehrslage.

Kreis Gießen: Manipuliertes Kennzeichen und überladener Sprinter.

(tp) Am Freitag, 6. März 2026, kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Bahnübergang Erdkauterweg Ecke Wilhelmstraße in Gießen einen Rollerfahrer. Er war mit einem getunten Fahrzeug, aber ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Die Ordnungshüter stellten darüber hinaus fest, dass der junge Mann die Zahlen und Buchstaben seines ursprünglich grünen Versicherungskennzeichens aus dem Jahr 2025 mit Edding schwarz übermalt hatte. Dadurch hatte sich der Schüler wohl den Betrag für ein neues Versicherungskennzeichen sparen wollen. Denn ab dem 1. März 2026 benötigen Roller, Mofas und E-Scooter ein schwarzes Versicherungskennzeichen für das Jahr 2026/2027, während die alten grünen Kennzeichen ihre Gültigkeit verlieren. Durchaus kreativ, da der Rollerfahrer aber sowohl ohne die notwendige Fahrerlaubnis als auch mit manipuliertem Kennzeichen unterwegs war, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Beamten kontrollierten ebenfalls den Sprinter einer Glasfaserfirma und stellten dabei eine Überladung des Fahrzeugs um ca. 65% fest. Der Fahrer bezahlte daraufhin die angefallene Sicherheitsleistung in Höhe von 255 Euro, entlud den Sprinter und setzte dann seine Fahrt fort.

Wetteraukreis: Biker im Bereich B275/B276 besonnen unterwegs - Maßnahmen wirken.

(tp) Blauer Himmel und Sonnenschein führten ebenfalls am Sonntag (08.03.2026) zu regem Motorradverkehr im Wetteraukreis. Im Bereich der B 275 / B 276 kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau in einer Motorrad-Doppelstreife zwischen 13:00 und 19:00 Uhr eine Vielzahl von Motorradfahrenden. Im Vergleich zu den Vorjahren stellten die Beamten erfreulicherweise kaum verkehrsrechtliche Verstöße fest. Die kontinuierliche Polizeipräsenz in Kombination mit den straßenbaulichen Anpassungen der letzten Jahre hat u. a. dazu beigetragen, die einst auffällige Verkehrslage auf dem Streckenabschnitt zu entspannen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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