Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut Toyota Yaris Cross in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude erneut einen Toyota Yaris Cross geknackt und entwendet.

Das Auto war auf einem Grundstück vor einem Garagentor in der Schillerstraße geparkt und wurde von dort in unbekannte Richtung mitgenommen.

Der weiße Toyota hat das Kennzeichen STD-IP 278 und stellt einen Wert von ca. 25.000 Euro dar.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Autodiebe oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

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