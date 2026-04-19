PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut Toyota Yaris Cross in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude erneut einen Toyota Yaris Cross geknackt und entwendet.

Das Auto war auf einem Grundstück vor einem Garagentor in der Schillerstraße geparkt und wurde von dort in unbekannte Richtung mitgenommen.

Der weiße Toyota hat das Kennzeichen STD-IP 278 und stellt einen Wert von ca. 25.000 Euro dar.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Autodiebe oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren