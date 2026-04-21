Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bauzaun in Agathenburg durch vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 17.04., 18:00 h und Samstag, den 18.04., 19:40 h wurde in Agathenburg im Wiesenweg am Bahnhof ein dort an einem Grundstück aufgestellter Bauzaun eingerissen und beschädigt.

Ein bisher unbekannter Fahrer hatte bei Vorbeifahren oder Rangieren den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten und ca. 5 bis 6 Zaunelemente und mehrere Zaunfüße beschädigt. Durch einen am Unfallort aufgefundenen Reflektor geht die Polizei von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus, ein Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Bahnübergang ist aber auch noch nicht auszuschließen.

Der Fahrer hatte sich dann nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und war einfach weitergefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Hornburger Polizeistation unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell