Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Drochtersen und Stade sucht Unfallzeugen, Transporter in Ladekop ausgebrannt

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Stade (ots)

1. Polizei Drochtersen und Stade sucht Unfallzeugen

Am gestrigen Mittwoch, den 22.04. ist es gegen 20:35 h in Drochtersen am Sportplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.

An einer dortigen Kreuzung hatte eine 46-jährige Fahrerin eines Ford Kuga aus Himmelpforten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Golf eines 18-jährigen Fahrers aus Drochtersen übersehen. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 18_jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, brauchte aber nicht medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die dortige Verkehrssituation vor dem eigentlichen Unfall beobachtet haben und die sagen können welche Fahrzeuge dort vorher unterwegs waren. Zusätzlich werden noch Hinweise auf den tatsächlichen Unfallhergang benötigt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizei Drochtersen zu melden.

Am Dienstag, den 21.04. kam es gegen 08:10 h in Stade in der Straße "Am Hohen Felde" zu einem Unfall, für den ebenfalls nach Zeugen gesucht wird. Hier hatte ein bisher unbekannter Autofahrer eines kleinen weißen Autos beabsichtigt, auf den Parkplatz der Lebenshilfe einzubiegen und dabei offenbar einen bevorrechtigten Fahrradfahrer übersehen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 15-Jährige aus Hammah einen Zusammenstoß vermeiden, kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht. Er musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Als der 15-Jährige sich wieder aufgerappelt hatte, war der Unfallverursacher bereit davongefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei Stade sucht jetzt den Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Transporter in Ladekop ausgebrannt

Am heutigen Vormittag gegen 10:45 h war ein 80-jähriger Fahrer eines Firmentransporters in Jork-Ladekop auf der Kreisstraße 26 unterwegs, als das Auto plötzlich vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geriet.

Dem Buxtehuder gelang es dann noch, den Renault Master auf dem dortigen Pendlerparkplatz abzustellen und das Fahrzeug zu verlassen.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Dammhausen und Ladekop, brannte der Transport vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Jork haben vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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