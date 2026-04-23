Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Buxtehude

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Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen kurz nach 15:00 h in Buxtehude auf der Stader Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 55-jähriger Fahrer eines Ford C-Max aus Apensen auf der Stader Straße unterwegs und dann aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links auf die Gegenspur gefahren. Dort kam ihm ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda Superb aus Hedendorf entgegen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und beide Autos prallten frontal zusammen.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Skodafahrer sowie die mitfahrende 38-jährige Ehefrau und die drei Kinder im Alter von 5, 7 und 9 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Besatzung der eingesetzten Rettungswagen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Buxtehude rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Beide Fahrzeug wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Stader Straße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 17:00 h voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam zu erheblichen Behinderungen im innerstädtischen Verkehr.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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