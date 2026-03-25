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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung - Zeugen gesucht

POL-PDNW: Körperverletzung - Zeugen gesucht
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Grünstadt (ots)

Personen, die am 14.03.2026 gegen 14:30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Die beiden gerieten an der Bushaltestelle in der Sausenheimer Straße Ecke Richard-Wagner-Straße aneinander. Unter anderem soll einer dem anderen mit einem Teil einer Shisha auf den Kopf geschlagen haben.

Wenn Sie der Polizei Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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